Desabamento em obra mata um e fere dois operários em SP Um homem morreu e dois ficaram feridos no desabamento do contrapiso de uma obra na Rua Francisco Morato, no Butantã, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 17. Segundo a Defesa Civil, os bombeiros foram atender à ocorrência às 10h. As vítimas seriam operários da construção, que ainda estava em estágio inicial.