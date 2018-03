Desabrigados em Petrópolis são transferidos para casas

As 19 famílias que estavam desabrigadas desde as chuvas do fim de semana já foram transferidas para as casas alugadas pelo Programa Aluguel Social da Prefeitura de Petrópolis, segundo informações do gabinete da prefeitura. Ao todo, 500 famílias foram cadastradas nos programas do município e o trabalho de assistência social para os desalojados teve continuidade hoje nos bairros Madame Machado, Benfica e na Estrada do Gentio. De acordo com a prefeitura, a Secretaria de Obras recuperou as ruas no entorno do Lago de Nogueira e deu início às obras de reparo nas redes de águas pluviais da localidade de Novo Horizonte, também em Nogueira. A Estrada do Bonfim começou a ser beneficiada com a recuperação do asfalto e de uma de suas pontes, que teve as estruturas abaladas. A Prefeitura ainda iniciou uma operação tapa-buracos nas ruas do município.