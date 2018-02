Desabrigados são alojados até em estábulo no MA As chuvas que atingem o Maranhão nas últimas semanas já fizeram 59 mil deixarem suas casas, provocaram nove mortes e atingiram de alguma maneira 182 mil pessoas em todo o Estado, segundo dados da Defesa Civil Estadual. Com um universo tão grande de desabrigados (têm de ficar em abrigos públicos) ou desalojados (podem contar com abrigo em casas de conhecidos), agora faltam abrigos para muitas vítimas das chuvas. Em Bacabal, cidade com 6.690 desabrigados e 19.575 afetados, chegou-se a colocar temporariamente pessoas em um estábulo da Exposição Agropecuária de Bacabal (Expoaba).