Desafeto de Silvio Santos lança "Show do Milhão" na Web Você se lembra de Jacques Glaz, o ex-amigo de Silvio Santos que o processa alegando ser o "inventor" do "Show do Milhão"? Cansado de esperar por uma decisão da Justiça, onde o processo tramita, Glaz está lançando em sua TV na internet - sim, ele tem uma TV na internet - um "Show do Milhão" virtual. Não se trata de um jogo e sim de um programa - com apresentador e tudo - em que o público poderá participar pela internet e pelo celular. Com o mesmo nome da atração exibida durante anos pelo SBT - e que SS quer trazer de volta ao ar - o "Show do Milhão" virtual fará parte da grade de atrações da Show TV. Há pouco mais de seis meses no ar, o site congrega uma série de canais virtuais e atrações. Diferentemente das emissoras tradicionais, que têm programação seqüencial, os programas no canal via web ficam armazenados por várias semanas e podem ser assistidos quando e na ordem que o internauta quiser. O Show TV corre atrás de disponibilizar em breve alguns programas da TV aberta em sua grade e mais produção de conteúdo exclusivo na web.