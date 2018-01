Desafio à chef: Bella Masano, do Amadeus

Peixes, ostras e frutos do mar recebem um carinho especial das mãos de Bella Masano, no restaurante Amadeus (R. Haddock Lobo, 807, Cerqueira César, 3061-2859). Mas para o desafio do Paladar, selecionamos ingredientes com forte sotaque caipira, que deixam o mar bem longe: linguiça, abóbora, amendoim e limão. A chef criou com eles uma receita tradicional preparada de forma contemporânea, com técnica e tecnologia. O purê de abóbora foi processado em um Thermomix (mas o leitor pode usar um processador comum); a linguiça virou uma obra de arte cubista, escaldada e frita em banha de porco - servida com cebolas na cachaça. A couve virou um crisp disposta sob o amendoim ralado. Veja também: Receita de linguiça cubista, purê de abóbora e crisps de couve e amendoim