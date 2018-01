Desafio ao chef: Jean-François Rouquette

Picanha Maisena Mandioquinha Pupunha Um desafio internacional e estrelado. Jean-François Rouquette, chef do Pur’Grill, principal restaurante do hotel Park Hyatt Paris-Vendôme, detentor de uma estrela Michelin, veio ao País e acabou desafiado pelo Paladar. Sua missão? Criar um prato a partir de ingredientes nada exóticos para os brasileiros: picanha, mandioquinha, maisena e palmito pupunha. A picanha, estrela máxima das grelhas, foi parar dentro de uma panela, onde ficou por 12 horas cozinhando em fogo brando. Saiu de lá macia, suculenta e muito saborosa. A mandioquinha foi transformada em purê, quase um creme; a maisena assumiu forma de galette (bolacha) de queijo; e a combinação do palmito pupunha com uma mistura de ervas rendeu uma saborosa salada. Veja também: Receita de picanha de panela, purê de mandioquinha, tuille e mix de ervas