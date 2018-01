Desafio ao chef: Sergio Torres, do Eñe

Em seu restaurante paulistano Eñe ( R. Dr. Mário Ferraz, 148, 3816-4333) os gêmeos espanhóis Sergio e Javier Torres preparam tanto a moderna cozinha espanhola como a tradicional. Mas a marca registrada da casa são as tapas originais criadas pelas dupla para serem saboreadas aos costumes: em pequenas porções numa bocada só. Veja também: Receita de empanada de arroz com bochecha bovina, taioba e pancetta O Paladar desafiou a dupla a preparar pratos com cúrcuma, pancetta e bochecha de boi, ingredientes familiares à cozinha espanhola. E ainda taioba, que eles não conheciam. Sergio adorou a textura da folha brasileira e pensa em incorporá-la ao cardápio. O resultado da brincadeira, uma seleção de tapas de diferentes sabores e texturas.