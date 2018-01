Descoberta nova vulnerabiliade no Internet Explorer 7 Uma semana depois de ser lançado, a empresa de segurança Secunia identificou uma nova vulnerabilidade no Internet Explorer 7, nova versão do programa navegador da Microsoft. A falha em questão, a segunda identificada até aqui, permite que invasores realizem ataques do tipo phishing scam, em que o internauta é levado a páginas falsas de serviços conhecidos, com o intuito de roubar informações do usuário. As novas brechas do IE7 estão surgindo apesar do esforço que a Microsoft alegou empreender para fazer do navegador um aplicativo mais seguro.