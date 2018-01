Descobertas da IBM chegam perto dos 'nanoarquivos'

Imagine carregar 30 mil longas-metragens em um aparelho do tamanho de um iPod. Cientistas da IBM informaram nesta quinta-feira, 30, que estavam mais próximos de realizar esse feito, depois que descobriram como manipular átomos individuais de maneira que poderia permitir a criação de componentes básicos para dispositivos de armazenagem de dimensões ultra-reduzidas. Compreender e manipular o comportamento dos átomos é crítico para a exploração prática do poder da nanotecnologia, que opera com partículas dezenas de milhares de vezes menores que a espessura de um cabelo. "Uma das propriedades mais básicas que cada átomo oferece é o fato de que se comporta como um pequeno imã", disse Cyrus Hirjibehedin, cientista do Almaden Research Center, na IBM. "Se você consegue manter a estabilidade dessa orientação magnética ao longo do tempo, é possível usá-los para armazenar informações. É dessa forma que um disco rígido de computador opera", disse Hirjibehedin em entrevista telefônica. "O que estamos tentando fazer é compreender como essa propriedade fundamental funciona no caso de um átomo isolado", afirmou. Hirjibehedin e seu colega Andreas Heinrich estudaram essa propriedade - conhecida como anisotropia magnética - em átomos individuais de ferro, usando um microscópio especial desenvolvido pela IBM. "O que conseguimos fazer foi estudar um átomo de ferro em uma superfície de cobre e alterar sua orientação magnética", disse Heinrich. Colegas dos dois no laboratório da IBM em Zurique, enquanto isso, descobriram por acaso uma forma de "ligar" e "desligar" moléculas, função básica essencial da lógica de computação. Eles estavam avaliando a vibração de uma molécula quando descobriram que ela oferecia capacidades de comutação distintas. Heinrich, que conhece o trabalho dos colegas suíços, afirmou que a descoberta era especialmente importante porque a ação de comutação não altera a estrutura da molécula. Os comutadores em um chip operam como interruptores de luz, ligando e desligando o fluxo de elétrons que, em última análise, compõe os circuitos elétricos dos processadores. Comutadores moleculares poderiam ser usados para armazenar informações e permitiriam a criação de chips super rápidos e de dimensões minúsculas.