Descoberto esquema de falsificação de dinheiro em SP Uma quadrilha de falsificadores de dinheiro foi desmantelada nesta quinta-feira na cidade de São Carlos(SP), região central do Estado, por policiais militares da Força Tática do 38º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I). A polícia acredita que a quadrilha já tenha falsificado mais de 700 mil reais em notas de 50. Após uma denúncia anônima sobre traficantes de drogas reunidos em uma das ruas do bairro Araci, em São Carlos, policiais militares da equipe 175 da Força Tática foram até o local indicado e suspeitaram de três homens; um deles Pedro Lopes da Silva, que carregava uma pasta preta. Ao verem os policiais se aproximando, os suspeitos correram, abandonando a pasta. Pedro Lopes e outros dois homens foram detidos, mas um quarto, que já tem passagem por falsificação e é irmão de um deles, conseguiu escapar. Ao abrirem a pasta, os policiais encontraram várias notas de 50 reais falsas. Pedro acabou confessando que conseguia tudo com Valdério Aire Gama, de 38 anos, o "Jotinha", líder da quadrilha. Gama, segundo a polícia, estava em liberdade havia um ano e meio, mas já cumpriu pena no Paraná pelo mesmo crime de falsificação.