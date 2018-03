Descoberto túnel de 70 metros em presídio no Ceará

A polícia descobriu no domingo, após denúncias sobre a existência da passagem, um túnel dentro do Instituto Penal Paulo Sarazati, no Ceará. Segundo o diretor do presídio de Segurança Máxima, Luis Castelo, o túnel tem um metro de diâmetro e 70 metros de extensão. "A escavação estava a 20 metros da muralha", confirma o diretor. A passagem foi descoberta após o horário de visitas. No sábado, a polícia já havia encontrado areia no teto de uma das celas do presídio. Os cinco presos da cela foram penalizados por falta grave e perderam o direito de visita por 30 dias. A polícia investiga o envolvimento de integrantes da quadrilha que participou do furto ao Banco Central de Fortaleza no caso.