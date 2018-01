Descontos em celulares afetarão resultado da Motorola Uma importante operadora norte-americana de telefonia móvel reduziu os preços dos celulares Motorola em até 50%, em uma decisão que provavelmente reduzirá o lucro da fabricante de celulares em nível superior às previsões de Wall Street. Em seu site, a Verizon Wireless, segunda maior operadora norte-americana de telefonia móvel, anunciou cortes consideráveis de preços dos modelos Motorola como o Q, que possui um teclado para facilitar envio de e-mails, o Razr, modelo dominante da empresa, e o Krzr, inspirado pelo Razr(todos eles à venda no Brasil). Os analistas afirmam que a mais recente promoção da Verizon é indicativa quanto às tendências gerais de preços para muitos modelos Motorola, cuja popularidade vem caindo. "Isso pode refletir as políticas de preços da Verizon Wireless, mas acredito que também seja indicativo das tendências gerais do mercado para o Krzr e o Razr", disse Lawrence Harris, analista da Oppenheimer. Harris reduziu sua previsão de lucro porção da Motorola em 2007 a US$ 0,95 centavos por ação, ante US$ 1,07, em conseqüência, dizendo que a companhia talvez não se recupere antes de 2008. Os analistas antecipavam em média um lucro de US$ 1,05 por ação da Motorola em 2007, excluídos itens excepcionais, de acordo com a Reuters Estimates. A Motorola registrou lucro por ação de US$ 1,12, excluídos itens extraordinários, em 2006. A empresa, a segunda maior fabricante mundial de celulares, está concentrada em melhorar os lucros, de preferência a elevar sua participação de mercado, depois de fracassar no cumprimento de suas metas de faturamento e lucro do quarto trimestre devido a cortes de preços. David Devonshire, vice-presidente financeiro do grupo, alertou no mês passado que o primeiro semestre de 2007 seria "complicado", mas previu melhoras no segundo semestre. As ações da Motorola caíram 30% de outubro para cá. Ed Zander, presidente-executivo da Motorola cancelou sua palestra na feita de tecnologia sem fio CTIA, na semana que vem, devido a um conflito de datas, segundo a empresa. Harris acredita que ele tenha tomado essa decisão para se concentrar totalmente nos negócios da companhia. A Verizon Wireless vende o Krzr por US$ 49,99 a clientes que assinarem contratos de serviços de dois anos. Em setembro do ano passado, quando começou a vender o aparelho, a operadora cobrava US$ 200. O modelo Q está sendo vendido pela Verizon por US$ 79,99 também para clientes que assinem contratos de dois anos. O preço inicial do produto era US$ 199,99 dólares. Os Razr rosa e cinza agora custam US$ 39,99 dólares nas mesmas condições. A porta-voz da Verizon Wireless, Brenda Raney, informou que os celulares em questão são "muito populares". "Como em qualquer negócio de varejo, você precifica de acordo com o mercado e o estoque", disse ela.