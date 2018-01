Descuido na web pode levar a roubo de dados Acessar banco, conversar com amigos, fazer compras... Se por um lado a internet é uma mão na roda para ganhar tempo, por outro também abre um leque enorme de vulnerabilidades para o roubo de senhas. Enquanto criminosos criam armadilhas para surrupiar dados pessoais, o descuido dos usuários também pode causar inconvenientes. A dica mais importante é nunca informar sua senha em e-mails que a solicitem. Bancos, Receita Federal ou serviços de internet não enviam e-mails do tipo. Na maioria, são criminosos tentando enganar o usuário. "É importante nunca responder ou clicar em um e-mail do tipo", alerta o superintendente de segurança do Santander, Álvaro Teófilo. "Se clicar, o usuário pode instalar, sem querer, um programa malicioso no PC para roubar dados pessoais." É importante não clicar nesses links mesmo que pareçam conter o endereço do banco. Na verdade, o link para o programa espião pode estar "camuflado". Teófilo alerta ainda para um novo golpe com relação bancário. Com um código malicioso instalado no PC, o cliente ao acessar sua conta pela web, se depara com uma tela que pede todos os dados do cartão de verificação – usado hoje por alguns bancos e que traz dezenas de códigos diferentes pedidos aleatoriamente a cada transação que o usuário faz na web ou no caixa eletrônico."É golpe. O banco nunca pede todos os códigos de uma só vez. Só um em cada transação." Segundo ele, essa modalidade já representa 90% das fraudes bancárias. Para evitar inconvenientes como esse, é importante ter sempre um antivírus atualizado. "Além disso, também é necessário um firewall (que filtra sites maliciosos) e ter o sistema operacional atualizado", explica o especialista da empresa de segurança Symantec Lúcio de Almeida. Outra precaução com senhas bancárias é, ao entrar no site do banco ou de comércio , ficar de olho se a página é segura. Ela precisa ter um cadeado no canto esquerdo inferior da tela e o endereço deve começar com "https". Isso indica que a página é criptografada. Ou seja, que os dados trafegam de forma protegida. Quando se faz cadastros em serviços como e-mails, é muito comum ter de criar um "lembrete de senha". Esse recurso, uma resposta secreta para uma pergunta como "qual é o nome do seu cachorro" ou "qual é a sua comida predileta", é usado em sites como Hotmail, Yahoo! e Gmail para que o usuário recupere sua senha caso não consiga se lembrar. Muito cuidado. Essa é uma das principais brechas hoje para permitir o roubo de senhas. "Esses lembretes são fáceis de quebrar. O melhor é não usar", sugere o gerente da McAfee José Matias Neto. "Se o site exigir, faça analogias. Quando perguntam qual foi o seu primeiro carro, coloque o modelo da bicicleta, por exemplo. Só não responda à pergunta diretamente." Outro erro que muitos caem é armazenar senhas no navegador de internet. Pode até parecer cômodo: a cada vez que for entrar em um site, usuário e senha são preenchidos automaticamente. Não caia nessa. "Essa função não é segura e deixa rastros", diz o gerente de segurança da Microsoft Brasil, Djalma Andrade. Se salvar a senha no navegador, qualquer pessoa que acesse o mesmo PC poderá entrar no seu e-mail, no seu Orkut. Seus dados ainda ficam vulneráveis, uma vez que a senha não fica criptografada. "Em locais públicos como lan houses, o recurso de armazenamento de senhas no PC nunca deve ser utilizado", explica a instrutora do Hackerteen Pathiene Beirigo. E falando em PCs públicos, ao digitar uma senha neles, onde muitas pessoas têm acesso, tenha consciência de que há riscos. "É mais seguro não informar senhas nessas máquinas. E as de banco nunca devem ser digitadas. Não há controle sobre o que está instalado no micro", afirma o gerente de segurança do Banco do Brasil, Luiz Ferreira. Se mesmo assim, você for se arriscar a acessar o Orkut ou o MSN, vale tomar alguns cuidados. "Verifique se há antivírus e se ele está atualizado. Se não estiver, atualize. E veja se o navegador está configurado para armazenar dados pessoais cookies. Se estiver, desabilite", diz Matias Neto. Por último, cuidado para não deixar rastros. Ao terminar de usar um site com senha, não basta fechar a janela. É preciso clicar, no site, em "sair" ou "efetuar logout’. "E para que não fique nenhum vestígio, é necessário ainda apagar, no navegador, arquivos temporários e cookies", explica Pathiene. R.M.