Desencanados digitais usam aparelhos até o fim

Se há consumidores compulsivos, também há quem não se importe em andar com um celular velho, usar um micro mais lento ou não ter imagens de "realidade jamais vistas" na TV. Os desencanados digitais usam seus eletrônicos até o osso e não ligam em não ter o mais moderno. Por isso, compram usados, aceitam doações de amigos e até fazem gambiarras para manter os aparelhos, como grudar peças soltas com durex. Maitê Poli, de 29 anos, é dona de um sebo de livros. Na sua vida tecnológica, leva a mesma filosofia: só usados – de preferência, dados. Seu celular tem cinco anos e antes era da sua mãe. Só serve para ligações e mensagens. As duas TVs de casa, de tubo, já eram usadas quando ganhou. O MP3 player, com capacidade para 512 MB, veio de um amigo se desfez do aparelho após comprar um iPod. Já o PC ela comprou. Mas há dois anos – quando o modelo não era o mais moderno. E ela não prevê trocá-lo tão cedo. "Meus amigos me chamam de pão-dura. Mas não sou mesquinha. Poderia até comprar as últimas novidades, mas prefiro gastar em shows, cinema. Não tenho nada contra quem compra o mais moderno, mas acho que há funções demais e custa muito caro", diz ela, cujo MP3 player está riscado e com a tela, quase caindo, presa com fita adesiva. "As pessoas sabem que eu não compro nada e vão me dando coisas. Eu agradeço." O aposentado Leonardo Biancalana, de 62 anos, vai na mesma linha. O celular, com sete anos de idade, era antes da filha e depois passou para ele. "Nem sei qual é o modelo, mas é o que veio logo depois do StarTac (da Motorola)." O notebook, de dez anos, também é usado. "Não é lento. Mas também não é rápido", diz. E afirma conseguir acessar bem notícias, Orkut e falar no MSN." Leonardo diz que não se preocupa em comprar equipamentos novos. Na verdade, o celular é "tão" importante para ele que volta e meia, quando sai, esquece de levar. "Leio sempre o Link, acompanho as novidades. Mas acho que é muito para mim". "Fiquei impressionado com a reportagem sobre e-books que o caderno publicou (na edição de 11/05). Mas vou esperar baratear e comprar um modelo mais simples." Esse pensamento, entretanto, não impede que Leonardo tenha um comportamento curioso. Quando sai com o celular, ele não o tira do bolso. "Sei que ele é velho. O que as pessoas vão pensar se me virem com um aparelho assim? Só tiro do bolso se receber uma ligação. Do contrário, deixo bem escondidinho." Mas é possível fugir do marketing agressivo da indústria de eletrônicos, com campanhas em tudo quanto é canto e que dá maior status a quem tem o mais moderno? A publicitária Mariana Buono Paschoal, de 25 anos, diz que sim. Por atuar na área, afirma que consegue se desvencilhar das armadilhas. "Quando lançaram o iPhone 3G, pensei por um instante em comprar. Mas depois vi que teria de desembolsar uma grana alta pelo aparelho, trocar de plano. Melhor não." Mariana preferiu continuar com seu celular basicão com dois anos de uso, já meio riscado, que até tira fotos – função que ela usa pouco. "Só vou trocar quando quebrar ou se a operadora me der um de graça novamente, o que aconteceu há dois anos." O mesmo pensamento ela leva para outros eletrônicos. Seu MP3 player tem só 2 GB. E vai continuar assim. Sua câmera digital é nova, mas foi comprada por insistência da irmã. "Vou usar até quebrar", garante. Já para quem não quer ficar com aparelhos muito limitados, mas não quer desembolsar uma nota preta, há uma saída: comprar usados, diz o o técnico Marcos Eduardo Silva, de 30 anos. "Muita gente compra equipamentos de última geração e não usa 10% dos recursos. Essas pessoas vendem rapidamente seus eletrônicos. E eu compro." Ele já comprou home-theater, notebook e até celular assim. "Não troco sempre de equipamento. Uso até quebrar. E não preciso ter os últimos recursos. Me viro com uma câmera de 1 megapixel no celular. Meu notebook não tem 1 GB de memória RAM. Mas procuro usar todos os recursos do aparelho. Comprar usados permite ter ter eletrônicos bacanas e com um preço menor."