Desenhos do South Park são disponibilizados na internet

A série de desenhos animados South Park, voltada ao público adulto, foi disponibilizada completa para internautas, segundo a agência Magnet. Os desenhos estão sendo oferecidos via streaming, isto é, transmissão que pode ser feita apenas pelo navegador, e não há qualquer opção de download. Ainda assim, é um bom espaço para fãs que querem estar em dia com a temporada em exibição no exterior. Atualmente são doze temporadas, com episódios completos e mais de 3 mil clipes em vídeo que podem ser inseridos em outros websites. Para o site Webware, a novidade pode indicar uma nova tendência, já que até o momento diversos estúdios disponibilizam apenas os últimos episódios de suas séries. O catálogo completo do South Park, em inglês, está sendo oferecido pelo South Park Digital Studios, uma parceria entre os autores Matt Stone e Trey Parker e o canal americano Comedy Central, que detém os direitos de exibição da série no exterior, noticiou o site NewTeevee. Interessados podem acessar o site em southparkstudios.com.