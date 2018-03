Desfile impecável dá bicampeonato à Beija-Flor A Beija-Flor ganhou o título de bicampeã do Carnaval carioca nesta quarta-feira, depois de ter sido tricampeã em 2005 e em meio à polêmica sobre suspeita de manipulação de resultados no Carnaval 2007 por parte do patrono da escola. A Salgueiro ficou em segundo lugar, seguida por Grande Rio, Portela, e Unidos da Tijuca, que voltam à Sapucaí com a Beija-Flor no sábado no desfile das campeãs, enquanto a São Clemente caiu para o Grupo de Acesso. O bicampeonato da Beija-Flor adia mais uma vez o sonho da Portela de vencer o Carnaval, o que não acontece há 24 anos. A escola de Madureira, no entanto, conseguiu uma colocação melhor do que nos últimos anos. Apesar da polêmica com a prisão do patrono da escola no ano passado, o contraventor Aniz Abrahão David, já solto e presente no desfile de segunda-feira, a escola apresentou um Carnaval impecável sobre Macapá, capital do Amapá. Enredo, fantasias e comissão de frente foram os únicos quesitos a retirar pontos da escola, que recebeu uma sucessão de notas 10. O fato da maior parte dos seus componentes serem da comunidade e a falta de problemas em obter recursos para apresentar um desfile luxuoso ajudaram a garantir a consagração já na avenida, de onde saiu aos gritos de "é campeã". Dona de um dos únicos bons sambas-enredos deste ano, a escola atravessou uma Marquês de Sapucaí lotada por volta das 3h da manhã, com o público cantando o forte refrão que traduz o amor à azul e branca: "O meu valor me faz brilhar, iluminar o meu estado de amor, comunidade impõe respeito, bate no peito eu sou Beija-Flor." A criatividade dos carnavalescos Alexandre Louzada, Fran-Sérgio, Laíla e Ubiratan Silva foi percebida em todos os detalhes do desfile, desde as caprichadas coreografias de alas até as fantasias mais leves do que a escola costuma apresentar. No dia do desfile, o carnavalesco Laíla já havia antecipado o título, afirmando que a conquista iria mostrar que a Beija-Flor não precisava de manipulação de votos para ganhar o Carnaval. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social (IBPS), divulgado na semana passada, a Beija-Flor é a escola de samba com maior torcida no país, cerca de 1 milhão de fãs. "A Beija-Flor está dando resposta aos comentários sem fundamento do ano passado", disse o puxador Neguinho da Beija-Flor, logo após ser anunciada a vitória da escola. (Com reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier)