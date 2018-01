Design é destaque de bela compacta cheia de recursos

Logo de cara, o corpo cheio de curvas, esguio e brilhante desta compacta da Nikon encanta pelo belo design. A quase total ausência de botões (há apenas dois: o liga/desliga e o que faz as fotos), a grande tela de LCD de 3,5 polegadas sensível ao toque, que ocupa toda a parte traseira, e um sensor de movimento que permite visualizar, na tela, as fotos tanto nas posições vertical quanto horizontal, são outros destaques da câmera. Os comandos são todos feitos na tela. A má notícia é que a interface fica aquém do esperado em termos de rapidez e, como é comum em modelos touchscreen, bastam poucos toques para deixá-la engordurada. O modelo privilegia os modos pré-determinados, logo quase não há opções manuais. O foco é a facilidade de uso, até por isso não espere imagens excepcionais. A função que permite pintar, escrever, colocar carimbos e molduras sobre as fotos deve agradar aos mais novos. Fichatécnica COOLPIX S60 NIKON PREÇO | R$1.899 WEB | www.nikonbrasil.com.br DETALHES | Resolução de 10 megapixels, zoom óptico de 5x, LCD de 3,5 polegadas sensível ao toque, 17 modos de cena, estabilizador óptico. Grátis cartão de memória SD de 1GB.