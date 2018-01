4

Nokia Lumia 710 y É a versão mais em conta no Brasil da linha da Nokia com Windows Phone. A melhor coisa do sistema operacional é justamente seu design. Tudo fica mais colorido com a tela 3,7" Amoled. O lado de fora também é bem bonito.

Preço y R$ 999 (sugerido)

Apple MacBook Air y Peso-pena: com apenas um quilo e 1,7 cm de espessura, o MacBook Air 11", inspirador dos ultrabooks, é também o computador mais barato da Apple. Ele "acorda" rápido, seu trackpad é multi-touch e o teclado é retroiluminado.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Preço y A partir de R$ 3.000

Colar curtir y Fanáticas por Facebook vão curtir (trocadilho incluso). O colar é dourado, banhado em ouro 18K e o pingente, com cerca de 3 cm, tem detalhes em madrepérola.

Preço y R$ 65,95 (sugerido)

Onde encontrar y

www.mercado.etc.br/colorado

HP Pavilion by Herchcovitch y A HP lançou uma edição especial do notebook Pavilion dm1 assinada pelo estilista Alexandre Herchcovitch. Pequeno e potente, ele cai bem para tarefas cotidianas. Como mira nos amantes da moda, já vem com Photoshop, Premiere e o game It Girl. O case também é assinado pelo estilista.

Preço y R$ 1.800

1

2