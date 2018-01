Design mais simples esconde recursos poderosos Fino, simples e barato, o G600 da Samsung perto dos outros aparelhos tem mais cara de, digamos, um celular. Sua câmera também de 5 megapixels faz fotos de qualidade suficiente para uma máquina digital amadora. As cores têm um tom mais escuro do que a tonalidade real. Isso deixa as fotos com um aspecto mais neutro, nem tão vibrantes, nem tão claras, portanto ficam equilibradas. Usando uma alta compensação de luz da câmera é fácil perceber como o G600 escurece as cores. Com a ferramenta, elas ficam com um tom acinzentado mesmo a cor branca. As imagens do G600, no geral, têm um nível de granulação pouco maior do que o ideal, o que dá um aspecto difuso e pontilhado. A qualidade do foco do G600 também deixa a desejar. Mesmo alterando as configurações para a câmera focar um ponto só, centralizar ou fazer uma média, a imagem não fica com uma definição precisa. Outro ponto ruim é o flash. O G600 não tem um flash de verdade. Ao fotografar em um ambiente escuro, ele apenas acende uma luz forte para iluminar a cena. Não pisca. A luz até ajuda a ganhar qualidade nas imagens, mas não consegue ter a mesma luminosidade que um flash comum. A vantagem do G600 está principalmente na facilidade de trocar as configurações das fotos. Cada botão do teclado altera uma ferramenta da câmera. Ele também tira fotos sobrepostas com formatos diferentes. Um desses formatos, por exemplo, tem um balão igual aos de histórias de quadrinhos. A primeira imagem que você tira fica em volta do balão e a segunda, dentro. Divertido. F.S. Ficha técnica G600 SAMSUNG PREÇO | R$ 1.199 (sugerido) WEB | www.samsung.com.br DETALHES | O celular vem com cartão de 1 GB e memória interna de 50 MB. Também abre documentos do Office. Cada botão do teclado serve de atalho para alterar as configurações de fotografia.