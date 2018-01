Design também chega a caminhões e tratores em Tóquio

O Salão de Automóveis de Tóquio, famoso por apresentar carros-conceito, também inova no design de veículos não tão desejados, como caminhões, ônibus e tratores. O desenho futurista e a mecânica avançada de alguns deles atraem consumidores no evento, que ocorre até o domingo, dia 11. Veja também: Carro gira, fala com motorista e estaciona em qualquer lugar Toyota lança poltrona com rodas no Salão de Tóquio Abaixo, os principais modelos: Trator FL-X nem parece trator, com carroceria arrendondada e prateada. Foto: Divulgação Ônibus de luxo Hino S’elega Premium lembra a primeira classe de aviões. Foto: Divulgação Caminhão FL-III, da Isuzu, se autoproclama o "caminhão do futuro". Foto: Divulgação