Designer brasileiro assina as últimas mudanças no Twitter

O Twitter está mais brasileiro. Trabalhando em conjunto com a equipe norte-americana da rede social está o designer carioca Vitor Lourenço, de 21 anos. Ele foi o responsável pelas mudanças que estrearam no último dia 18 e tornaram mais elegante e simples o site de troca de mensagens curtas. "Recebi o contato do Evan Williams (co-fundador do Twitter e criador do Blogger) depois de uma visita dele ao mashup que criei para a rede social, o FoodFeed (http://www.foodfeed.us)." Lourenço criou 12 temas para diferentes tribos. "Tem um para as patricinhas, um para a galera dark, outro mais neutro e clean, um mais divertido", conta. "Eles garantem uma página bonita sem esforço: basta escolher um botão e apertar." Quem prefere exclusividade também foi satisfeito no projeto. É possível criar temas do zero ou modificar os oferecidos com uma ferramenta que exibe as alterações em tempo real. "Trabalhamos para deixar o Twitter mais bonito e elegante. Suavizamos linhas divisórias, retiramos espaçamentos desnecessários e melhoramos a tipografia e o acabamento visual de botões." Mas se engana quem acredita que as mudanças foram apenas cosméticas. "Antes tínhamos uma navegação confusa e espalhada pela interface – era possível checar as suas respostas alternando entre as abas acima do conteúdo, mas os favoritos e as mensagens diretas estavam em outros pontos. Centralizamos tudo em um único lugar: a barra lateral. Assim, a página ficou muito mais fácil de usar. Palavra de usuário!", afirma Lourenço. Houve ainda uma transformação na forma como as páginas são carregadas. Imperceptível aos olhos, a mudança diminuiu o tempo de resposta da rede social. Antes, a troca entre as abas Respostas (Updates) e a home do usuário, escritas em HTML puro, resultava em uma requisição pelo carregamento de toda a página ao servidor. Agora, com a linguagem Ajax mesclada à programação, só o conteúdo inédito é pedido, não havendo necessidade de recarregamento da estrutura da aba. "Agora estou ansioso para trabalhar na integração dos resultados de busca (hoje disponíveis em search.twitter.com) com o site principal", diz Lourenço. "A busca é sensacional. Ser capaz de observar o que os outros estão falando de um determinado assunto – em tempo real – é extremamente interessante e útil para as próprias pessoas e para as empresas".