Deslizamento atinge quatro casas em Votorantim O deslizamento de um barranco causado pela chuva atingiu quatro casas, na noite de sexta-feira , 7, no Jardim Tatiana, em Votorantim, região de Sorocaba (SP). As famílias nada sofreram, mas tiveram que abandonar as moradias. Os imóveis ficam sob o barranco, numa área considerada de alto risco. A Defesa Civil interditou preventivamente as casas e vai fazer uma vistoria mais detalhada.