Deslizamento de pedras no Cantagalo atinge prédio no RJ O deslizamento de pedras de uma encosta no morro do Cantagalo, zona sul do Rio, atingiu um prédio de 22 andares em Ipanema na madrugada deste domingo, 15. Quatro apartamentos foram interditados, além da garagem e playground, segundo a Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.