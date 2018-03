Deslizamento de terra mata garota de 14 anos em SP

Um deslizamento de terra na zona norte de São Paulo neste domingo, 24, provocou a morte de uma garota de 14 anos. O acidente ocorreu por volta das 15h30, destruindo a casa onde estava a jovem. A garota estava assistindo televisão no momento do acidente. O corpo da vítima foi localizado horas depois pelo Corpo de Bombeiros. As fortes chuvas que castigaram a capital paulista neste domingo teriam sido responsáveis pelo deslizamento. O acidente não fez outras vítimas. Sete equipes do Corpo de Bombeiros participavam da operação de resgate. Além da morte da garota, as chuvas ocasionaram o corte de luz nos bairros da Mooca, Morumbi e Pinheiros e também criaram pontos de alagamento pela cidade. Às 18h48, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura de São Paulo, identificava nove pontos de alagamento. Ao longo dia, esse número chegou a 18.