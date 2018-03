Deslizamento de terra mata mulher em MG

Um deslizamento de terra atingiu na noite de ontem uma casa em Materlândia, a 298 km de Belo Horizonte (MG), e provocou a morte de Maria da Glória Ferreira da Silva, de 51 anos. Com o acidente, chegou a oito o número de mortes decorrentes das chuvas no Estado desde 5 de dezembro. Em seu último balanço, a Defesa Civil registrou que 15 prefeituras decretaram estado de emergência. O total de desabrigados é de 1.574 e de desalojados, 1.187. Esses dados correspondem ao período de 1º outubro até hoje. Segundo a Defesa Civil, Maria e o marido dela, José Geraldo da Silva, de 54 anos, dormiam quando a parede do quarto deles foi derrubada pela terra, soterrando o casal. Vizinhos e policiais militares retiraram os dois dos escombros. Uma ambulância os levou para um hospital na cidade de Sabinópolis, a cerca de 30 km dali. Maria, no entanto, não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade. José sofreu ferimentos nas costas e na cabeça, e continua internado em observação.