Deslizamento de terra mata pedreiro em Juiz de Fora-MG Um pedreiro morreu e seu filho ficou ferido hoje após um deslizamento de terra em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a reforma de uma casa. De acordo com a Rádio Jovem Pan, os dois foram atingidos por uma escada enquanto trabalhavam em uma ligação entre o segundo e terceiro andares da obra. O pai, de 46 anos, morreu na hora, enquanto o filho de 17 anos sofreu ferimentos leves. Segundo a assessoria de imprensa da Defesa Civil de Juiz de Fora, a obra será embargada até que as investigações sejam concluídas. As informações são da Rádio Jovem Pan.