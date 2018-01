Deslizamento em Natal provoca soterramento de veículos

Com as fortes chuvas que ocorreram em Natal durante toda esta sexta-feira, 13, ocorreu um deslizamento de terra que provocou o soterramento de diversos veículos. O incidente, porém,não deixou feridos.

Na avenida Governador Sílvio Pedroza, no bairro de Areia Preta, faixa de beira mar na zona urbana da capital potiguar, houve o deslizamento de areia de um terreno localizado entre prédios. Uma retroescavadeira da prefeitura de Natal retirou durante a tarde toda areia do asfalto. O trânsito no local, avenida que dá acesso a Via Costeira, um dos cartões postais da capital, ficou interrompido durante toda tarde e início da noite.