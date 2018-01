Deslizamento no Nepal bloqueia rio e levanta temores de que enchente atinja Índia

GO, REUTERS

O deslizamento na vila de Ramche, no distrito de Myagdi, cerca de 140 quilômetros a noroeste de Katmandu, ocorreu na noite de sábado e bloqueou o rio Kali Gandaki.

Se um grande volume de água se acumular e romper o bloqueio, inundações rio abaixo podem chegar até a Índia.

"Pedimos que moradores de vilas ao longo da lateral do rio nessas zonas se desloquem para lugares mais seguros", disse o funcionário do Ministério do Interior Laxmi Prasad Dhakal à Reuters, se referindo aos distritos de Parbat, Syangja, Gulmi, Palpa, Nawalparasi e Chitwan.

O rio corre para a Índia, onde é conhecido como Gandak.

Um grande terremoto atingiu o Nepal em 25 de abril, provocando diversos deslizamentos e avalanches e matando mais de 8 mil pessoas. Um segundo tremor atingiu o país montanhoso em 12 de maio, matando dezenas.