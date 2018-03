Deslizamento ocorreu com ocupação irregular, diz Cabral O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), afirmou que os deslizamentos de terra que causaram a morte de pelo menos nove pessoas na região serrana do Estado ocorreram em função de ocupações irregulares. Em entrevista no Sambódromo, na noite de domingo, ele disse que "esse tipo de coisa acontece quando não há regra para ocupação do espaço". "É um problema que se repete, entra ano sai ano, com maior ou menor intensidade, em função da ocupação irregular. Sobretudo em Petrópolis, como em outro locais, há falta de preocupação com essa questão, o que leva a dramas como esse", declarou o governador. Ele disse que o Estado está apoiando as famílias das vítimas e a prefeitura. "O problema é estabelecer e dizer não à ocupação irregular. É algo doloroso, mas que vai impedir, no médio e longo prazo, que isso ocorra em vários cantos do Brasil, não apenas no Rio."