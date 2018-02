Deslizamentos matam uma criança em Macaé, no RJ Uma criança de seis anos morreu soterrada no Morro de Sant''Anna, em Macaé, no Rio de Janeiro, após um deslizamento de terra na manhã desta segunda-feira, 02. A Defesa Civil, que está no local, informa que pelo menos 14 pessoas estão desabrigadas por causa das chuvas que atingem a região.