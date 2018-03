Desmatamento migra para pequenas áreas na Amazônia O governo federal e as organizações não governamentais (ONGs) que monitoram a conservação e a destruição da floresta amazônica revelaram ontem dados indicando que o desmatamento está migrando das grandes áreas, superiores a 100 hectares, para pequenas propriedades, inferiores a 25 hectares. O indício mais forte desse movimento, no rastro do plantio da soja, foi levantado no trabalho do Greenpeace que constatou: as pequenas clareiras abertas na Amazônia, inferiores a 25 hectares, que em 2002 eram 25% do total do desmatamento da região, em 2008 corresponderam a 47%.