Desmatamento na Amazônia atingiu 1.096 km² em maio O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou hoje os dados do sistema Deter - Detecção do Desmatamento em Tempo Real -, sobre o desmatamento da Amazônia em maio. Foram 1.096 km² da floresta mapeados como corte raso ou degradação progressiva durante o mês, período em que 46% da Amazônia Legal esteve coberta por nuvens. Esta área é semelhante à verificada em abril, quando foram detectados 1.123 km² desmatados com 53% de cobertura de nuvens. Do total verificado pelo Deter em maio, 646 km² correspondem ao Mato Grosso, número 19% menor ao verificado em abril, que mostrou 794 km². Também foram identificados 262 km² no Pará, ante 1,3 km² no mês anterior. O aumento no Pará se explica pela área coberta por nuvens - enquanto em abril apenas 11% do Pará pôde ser visto pelos satélites, em maio a observação aumentou para 41% da área do Estado.