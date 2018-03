Desoneração na zona leste de SP inclui TI e educação

O projeto da Prefeitura, que segundo Cruz faz parte do Arco do Futuro - promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad que prevê a descentralização da cidade -, irá desonerar empresários do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços. "O IPTU a gente está trabalhando com até o limite da isenção total para as empresas que se instalarem naquela região, dentro dos setores selecionados. O ISS, pensamos em uma redução de 5% para até 2%", disse.

De acordo com Cruz, o projeto está sendo finalizado e ainda não tem data para ser enviado à Câmara dos Vereadores. "Devemos mandar para a Câmara nas próximas semanas. O que estamos discutindo (do projeto) é para ele ser simples, para que saia de fato do papel", ressaltou.