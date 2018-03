Despejados do Jd. Botânico terão direito ao 'Minha Casa'

"O que a Justiça manda cumprir, se cumpre. Não é para ameaçar ninguém. Tem que ter cuidado com as coisas, mas paralelamente há decisões judiciais", afirmou. A desocupação do Caxinguelê é parte da ação de reintegração e foi decidida após quase 20 anos de litígio. No lugar, segundo a ministra, serão construídos uma estufa e um orquidário.

Durante a reintegração de posse do clube construído há 50 anos, pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Cerca de cem moradores da comunidade do Horto protestaram contra a ação da PM. Para solucionar a questão, a ministra disse que o governo federal trabalha junto com a Prefeitura do Rio para dar amparo às famílias de baixa renda que viviam no local.

A faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida atende famílias com renda mensal de até R$ 1,5 mil. O subsídio do governo para esse público chega a 95% do valor do imóvel. Na faixa 2, com subsídio menor, a renda das famílias pode ser de até 3,275 mil. Já na faixa 3, os beneficiários devem ter renda de no máximo R$ 5 mil por mês.