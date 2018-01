Despesa financeira afeta resultado da OI no 3o tri O impacto da variação cambial no aumento do endividamento fez com que o lucro líquido da Oi caísse para 246 milhões de reais no terceiro trimestre, ante ganho de 637 milhões de reais em igual período do ano passado. De acordo com o balanço da companhia, divulgado nesta quinta-feira, a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) também caiu, para 1,619 bilhão de reais. Em igual período de 2007, a cifra tinha sido de 1,908 bilhão de reais. Segundo dados recorrentes, o Ebtida tinha sido de 1,679 bilhão de reais no terceiro trimestre do ano passado. A margem Ebitda teve um recuo de 8,9 pontos percentuais na comparação ano a ano, para 34,1 por cento. A empresa divulgou no balanço um efeito negativo de 483 milhões de reais no resultado financeiro líquido, além de citar efeitos não recorrentes positivos em igual trimestre do ano passado, de 229 milhões de reais (reversão de provisões). A dívida líquida saltou para 9,150 bilhões de reais, ante o endividamento de 3,126 bilhões em igual período de 2007. A operadora citou o pagamento dos dividendos extraordinários de 1,9 bilhão de reais, a aquisição de 948 milhões em ações preferenciais da Brasil Telecom e 132 milhões de reais pelas ações da Tele Norte Celular, holding da Amazônia Celular. A receita líquida teve uma alta de 7,1 por cento na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, para 4,753 bilhões de reais. (Por Taís Fuoco)