Destaques da programação do Anima Mundi A Galeria Animada, espaço interativo mais próximo das artes plásticas, é um dos destaques da programação do 16º Anima Mundi. "O grupo japonês Pika Pika, que faz animação com lanternas e se destacou no YouTube, fará suas performances ali. Seria difícil incluí-los em uma sala de cinema tradicional e eles são muito interessantes", sugere Marco Magalhães. Já aficionados por games não podem perder o Bate-papo Animado com James McCoy, supervisor de animação da Blizzard, uma das maiores empresas de computação gráfica para jogos e que prepara o lançamento da terceira edição do clássico Diablo. Ainda vale a pena conferir as sessões com os curtas de Koji Yamamura, indicado ao Oscar por Atama-yama e autor do cartaz deste ano do festival. Ele concorre com Franz Kafka inaka isha – que já arrebatou 11 prêmios internacionais – e com Kodomo no Keijijogaku. Os brasileiros Allan Sieber, de Deus é pai, Carlos Eduardo Nogueira, de Yansã, e Alê Abreu, de Garoto cósmico, também exibem novas obras.