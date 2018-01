Destino da TIM e da BrT GSM será definido até o dia 28 A Brasil Telecom e a Telecom Italia têm apenas mais 23 dias para fazer o que não fizeram nos últimos 17 meses: decidir se querem ficar com a licença da TIM ou da BrT GSM para operar telefonia celular nas regiões Sul, Centro-Oeste e parte da Norte. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou, nesta quinta, que está mantida a data limite de 28 deste mês para que as companhias encontrem uma saída para o problema da sobreposição de licenças. A Agência disse ainda que não recebeu nenhum pedido formal para que o prazo seja estendido. O problema envolve diretamente duas das principais operadoras de telefonia celular do País. A TIM, que é a segunda maior empresa em número de clientes, tem cobertura nacional e detém 24,87% do mercado, com mais de 23 milhões de usuários, segundo dados de agosto da Anatel. A BrT GSM, por sua vez, apesar de ter sido a última a entrar em operação, há dois anos, já tem quase 3 milhões de clientes e ocupa a quarta posição nas regiões Sul, Centro-Oeste e parte da região Norte. O problema é que essas empresas estão em desacordo com a legislação, que proíbe que uma companhia controle duas operadoras que prestam o mesmo serviço em uma mesma área geográfica. Essa é uma das premissas básicas da Lei Geral de Telecomunicações (LGT) para evitar a formação de monopólio privado. A Telecom Italia, dona da TIM, é também sócia da Brasil Telecom, que por sua vez controla a BrT GSM. O prazo de 18 meses, que vence no dia 28, foi determinado pela Anatel no ano passado e já foi na prática uma extensão do período definido inicialmente pela própria agência. Em janeiro de 2004, o órgão regulador havia decidido que as empresas teriam de achar uma solução para o problema e deu a elas um ano e meio de prazo, contado a partir de 28 de abril de 2005. Essa é a data em que a Telecom Italia voltou oficialmente ao controle da Brasil Telecom, ao ampliar oficialmente sua participação para 38% das ações ordinárias da empresa.