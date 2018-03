Detento é morto em presídio de Recife O preso André Leopoldino da Silva foi morto na madrugada de hoje a golpes de faca enquanto dormia, no pavilhão C do Presídio Professor Aníbal Bruno, em Recife. Segundo informações da Secretaria Executiva de Ressocialização, o detento foi morto após uma briga entre os presos. O corpo de André foi levado para a frente das celas pelos próprios presos, que o acusavam de roubar pertences de outros detentos.