Detentos fogem do presídio de Pedrinhas, no Maranhão Quatro detentos fugiram do Complexo Prisional de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, por um túnel escavado no local. A fuga ocorreu na madrugada deste domingo, 30. Os fugitivos estavam na cela 14 do bloco B do Presídio São Luís 1, uma das unidades do Complexo de Pedrinhas, que enfrentou uma grave crise de segurança no início do ano.