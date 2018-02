Detetives de Dubai terão Google Glass para combater crime

A polícia de Dubai planeja paramentar detetives com os óculos Google Glass para ajudá-los a combater o crime usando tecnologia de reconhecimento facial, disse um porta-voz da polícia no rico emirado do Golfo Pérsico.

O dispositivo vestível consiste em uma pequena tela de computador montada no canto de uma armação de óculos e é capaz de tirar fotos, gravar vídeos e reproduzir sons.

O porta-voz confirmou uma notícia do jornal 7 Days, de Dubai, de que um software desenvolvido pela polícia de Dubai permitirá uma conexão entre o usuário e um banco de dados de pessoas procuradas.

Uma vez que o dispositivo "reconheça" um suspeito com base em uma impressão facial, ele alertará o policial usando o aparelho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dispositivo será usado em uma primeira etapa para combater violações de tráfego e rastrear veículos suspeitos de envolvimento em transgressões automotivas. Uma segunda etapa verá a tecnologia ser repassada para detetives, disse o porta-voz.

A companhia norte-americana de Internet disse em uma publicação de blog em maio que qualquer pessoa nos Estados Unidos pode comprar o aparelho por 1.500 dólares.

A decisão de Dubai aparentemente está em linha com a determinação das autoridades de não poupar gastos para equipar a polícia.

No ano passado, Dubai anunciou que forneceria carros esportivos de 400 mil dólares da Lamborghini para uso em importantes centros turísticos. O vice-chefe da polícia de Dubai disse que os veículos estão de acordo com a imagem da capital do Golfo.

(Por William Maclean)