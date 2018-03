Detido caminhoneiro acusado de tentar burlar rodízio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quarta-feira, 30, um caminhoneiro ao flagrar uma carreta com placas adulteradas na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu, na Grande São Paulo. De acordo com a PRF, o motorista Wener da Silva Veronez, 26 anos, seguia para São Paulo e adulterou um número de suas placas para tentar burlar a nova lei de rodízio de caminhões da capital paulista. Veja também Lentidão cai 49% na primeira manhã de rodízio de caminhões Rodízio passa a valer nesta segunda para caminhões em SP Medidas para combater o trânsito Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda as novas medidas contra o trânsito Conheça o histórico do trânsito na cidade Ainda segundo a polícia, o caminhoneiro transformou com tinta preta o "5" da placa em "8", com o intuito de evitar a multa. Mesmo que ele fosse autuado, a penalidade não seria vinculada ao seu veículo, pois o número da placa estava diferente. O condutor e o caminhão foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Embu.