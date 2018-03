Detidos dois suspeitos de ataques a ônibus em Sorocaba

De acordo com o delegado da Polícia Civil André Moron, que investiga o caso, os acusados contaram que a motivação para os ataques foi a morte do adolescente Marlon Cristian Proença Barbosa, assassinado no Jardim Itanguá, numa onda de execuções que agitou a cidade no final de abril. Em menos de 48 horas, 14 pessoas foram mortas a tiros em várias regiões da cidade. Os assassinatos aconteceram após a execução de um policial militar, abordado por criminosos quando, de viatura, fazia patrulhamento na zona norte da cidade. Os crimes ainda são investigados.