Detidos dois suspeitos de incendiar ônibus em Tatuí

Os menores foram detidos no mesmo bairro em que o primeiro ônibus foi incendiado. No total, já são seis os suspeitos detidos por participação nas ações criminosas em Tatuí, entre eles dois maiores de idade. Um deles é irmão do jovem morto no tiroteio com a polícia - ele foi abordado por suspeita de tentar um roubo e teria reagido a tiros. O rapaz confessou ter usado gasolina para incendiar um dos ônibus. Os menores aguardam internação na Fundação Casa.