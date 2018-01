Deu branco total? Não precisa se preocupar Quem passar por um branco total de memória e não se lembrar de senhas de serviços online nem da resposta para a pergunta secreta para casos de esquecimento, não precisa se desesperar. Para usuários de e-mail do MSN (www.msn.com) ou do Hotmail (www.hotmail.com) a dica é acessar www.support.live.com, escolher a opção Windows Live Messenger e preencher os campos com informações específicas para obtenção de nova senha. É necessário ter outra conta de e-mail. O usuário do Gmail que esquecer sua senha deve visitar uma página em inglês (www.tinyurl.com/2scl2u) e responder uma série de perguntas sobre freqüência de uso do e-mail e de outros serviços do Google, como o Orkut ou o Picasa. A idéia é descobrir o IP do usuário a partir das repostas fornecidas e reabilitar uma senha. Para quem tem uma conta brasileira do Yahoo! (www.yahoo.com.br), é necessário entrar em uma página de ajuda (www.tinyurl.com/2vamq4) onde há duas opções: ver a pergunta secreta ou receber a senha no e-mail alternativo cadastrado. Se essas essas opções não resolverem, é possível mandar uma mensagem a uma equipe de ajuda, mas deve ser fornecido um e-mail diferente para que o Yahoo! possa entrar em contato. Para quem é cliente de servidores de internet, o processo tende a ser mais rápido. Tanto no caso do Terra (www.terra.com.br) quanto do Uol (www.uol.com.br), a indicação é que o usuário entre em contato por telefone com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC - os números podem ser encontrados nos respectivos sites). Depois disso, dados cadastrais do usuário serão confirmados para a habilitação de uma nova senha.