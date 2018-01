Deutsche Telekom deve ser a primeira a lançar iPhone na Europa A Deutsche Telekom firmou um acordo exclusivo com a Apple para vender o iPhone na Alemanha, disse uma fonte da indústria a Reuters. A fonte informou ainda que o acordo deve ser anunciado semana que vem. O iPhone, um telefone celular com tela sensível ao toque e com funções de iPod, será vendido nos pontos de varejo da operadora na Alemanha por um preço inicial de 399 euros (554 dólares), declarou a fonte. A T-Mobile, unidade de comunicações móveis da Deutsche Telekom, teria concordado em dividir os ganhos gerados pelo tráfego de voz e dados do iPhone com a Apple, segundo a fonte. A porta-voz da T-Mobile não quis comentar o assunto. Especula-se há meses sobre qual operadora européia venderá o celular da Apple, disponível nos Estados Unidos desde junho. Há a expectativa entre os analistas de que a Apple deixe as vendas de seu aparelho no Reino Unido a cargo da unidade O2 da Telefónica, e na França para a unidade Orange da France Telecom, apesar das empresas envolvidas manterem sigilo sobre qualquer negociação. Os analistas também esperam que as transações nos feriados de fim de ano dêem à Apple uma parcela dos ganhos com tráfego de dados e, pela primeira vez, uma parte da receita gerada pelo tráfego de voz dos novos telefones. A Apple anunciou um conferência com a imprensa na próxima terça-feira, mas se negou a dar maiores detalhes. Um porta-voz da Apple na Alemanha disse que a empresa deve anunciar quais operadoras fecharam acordo para vendas até o fim de setembro. Nos EUA, a operadora AT&T possui uma parceria exclusiva de dois anos com a fabricante do iPhone para comercialização do aparelho no país. Ainda não se sabe se o modelo europeu do iPhone terá tecnologia 3G. Após o corte no preço do aparelho na semana passada, de 599 para 399 dólares, analistas esperam que o aparelho europeu seja mesmo 3G.