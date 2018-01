Deutsche Telekom levará iPhone para a Alemanha

A unidade de telefonia móvel do grupo Deutsche Telekom, T-Mobile, fechou um acordo para levar o celular da Apple, iPhone, para a Alemanha, segundo informações publicadas por um jornal alemão. Sem citar fontes, o Rheinische Post informa em uma amostra de uma reportagem que será publicada na quarta-feira que a T-Mobile espera vender o iPhone com exclusividade por cerca de 450 euros (US$ 612) a partir de 1º de novembro. Representantes da Deutsche Telekom e da T-Mobile não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. O iPhone, misto de celular e tocador digital de música e vídeos, traz navegador de internet e software de e-mail, e começou a ser vendido nos Estados Unidos na sexta-feira passada. A Apple acertou acordo com a maior grupo de telefonia dos EUA, AT&T, para venda exclusiva por pelo menos dois anos do aparelho no país, onde os usuários estão dispostos a assinar contratos de fidelidade de dois anos e a pagar entre US$ 500 e US$ 600 pelo aparelho.