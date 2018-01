Deutsche Telekom quer integração antes de novas compras--jornal A Deutsche Telekom AG irá focar em suas recentes aquisições antes de considerar eventuais novas compras, disse o presidente-executivo da empresa, Rene Obermann, em entrevista a um jornal no domingo. Questionado sobre se a Telekom está tentada a comprar rivais cujos valores diminuíram em meio à crise financeira, ele respondeu que "acabamos de nos colocar na Grécia e em cinco mercados da Europa oriental... Quando incluirmos isso nos nossos resultados no ano que vem, cresceremos 10 por cento... A Telekom deve manter-se em uma posição de estabilidade", afirmou ele. A companhia deve evitar "aventuras", disse ele ao jornal Welt am Sonntag, acrescentando que isso inclui o mercado norte-americano. A Deutsche Telekom comprou no início do ano uma participação no grupo grego de telecomunicações OTE. (Por Vera Eckert)