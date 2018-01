Deutsche Telekom transmitirá 20 jogos da Copa via celular A Deutsche Telekom transmitirá 20 dos 64 jogos da Copa do Mundo via telefone celular, informou nesta terça-feira o presidente da empresa, Kai-Uwe Ricke, em Hannover, às vésperas da feira de informática CeBIT. A empresa passará todos os jogos da seleção alemã, assim como a final. Além disso, irá mostrar jogos do Campeonato Alemão a partir da próxima temporada. A operadora alemã espera conseguir clientes dos novos produtos multimídia - para os quais a empresa está desenvolvendo uma nova rede para internet. O pacote, que poderá ser assistido com um celular inclui a transmissão de resumos de todos os jogos do Mundial, em cooperação com o programa de pagamento Premiere, disse o chefe da T-Mobile, René Obermann. A T-Mobile, líder no setor de telefonia celular na Alemanha com 38% do mercado, tem 29,5 milhões de clientes. A empresa não especificou quantos possuem um telefone com o sistema de terceira geração UMTS. Nos próximos meses estará pronto o novo sistema HSDPA, que permitirá a transmissão de dados a uma velocidade de 1,8 MB por segundo, frente aos 385 kB por segundo possíveis no momento.