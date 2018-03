Devolução de lixo para Inglaterra é adiada para amanhã

A operação do navio no terminal da Santos Brasil, na margem esquerda do Porto de Santos, no Guarujá, está programada para começar por volta das 21h30, mas o lixo deverá ser embarcado apenas depois da meia-noite, após o desembarque de mercadorias de importação. A previsão é que o navio deixe o Porto de Santos ao meio-dia desta quarta-feira, com destino ao Porto de Felixstowe, na Inglaterra. A chefe do escritório regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Santos, Ingrid Maria Furlan Oberg, fez mais uma interrupção em suas férias para acompanhar o embarque da carga no terminal. "Mas vai tudo embora, com certeza", disse a bióloga, aliviada.

Além do Ibama, que aplicou multas aos responsáveis pela importação e transporte da carga, a descoberta do lixo inglês mobilizou diversos órgãos: a Polícia Federal instaurou inquérito para apurar crimes como o de falsa declaração de conteúdo, pois na documentação de importação a carga foi descrita como polímero de etileno e resíduos plásticos para a reciclagem. O Ministério do Meio Ambiente recorreu ao Itamaraty, que contatou o Reino Unido e o Secretariado da Convenção de Basileia, que em 1993 proibiu o transporte internacional de lixo. A Justiça Federal determinou a devolução da carga e a Receita Federal trabalhou no rastreamento dos contêineres com lixo.