Dexter e MV Bill empolgam com show e discurso

Ao final do show, Dexter pediu para que dois seguranças que tentavam conter um princípio de confusão envolvendo fãs que queriam subir ao palco deixassem o local e fez um discurso: "É o seguinte, a gente se respeita, não se respeita? Se vocês subirem, sabe o que vai acontecer? Amanhã vai estar no jornal que é show de maloqueiro, de preto, de pobre, de branco que vem da favela pra zoar o centro, mas nós não vamos deixar isso acontecer. Não vai ser zoado aqui, não vai morrer ninguém, não vai ter treta nenhuma nessa p... porque nós somos inteligentes o suficiente pra isso." A confusão terminou, Dexter foi aplaudido e o show prosseguiu. Não houve nenhuma ocorrência no posto policial responsável por este palco.

No final do show de Dexter e MV Bill, fãs invadiram o palco e tentaram chegar aos camarins dos rappers. Cerca de 20 pessoas subiram no palco e insistiram com os produtores para tentar chegar à área reservada. Houve princípio de confusão, mas nada grave.

Alguns fãs conseguiram falar com Dexter, mas em seguida o músico entrou no camarim. Emocionado, um homem era visto às lágrimas após o breve contato com o ídolo.